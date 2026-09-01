Informations pratiques

Bourdalat

« Chai ouvert » au Domaine du Berdet

Domaine du Berdet 768 Route des Couloumats Bourdalat Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 18:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Le Domaine du Berdet, présent depuis trois générations à Bourdalat, vous accueille dans son chai atypique au coeur du vignoble pour une journée découverte !

Le Domaine du Berdet, présent depuis trois générations à Bourdalat, vous accueille dans son chai atypique au coeur du vignoble pour une journée découverte !

10h : Profitez d’une balade œnotouristique en remorque aménagée à travers les vignes, pour une immersion au cœur du terroir (places limitées à 25 personnes maximum).

11h : Embarquez pour une visite guidée du chai et découvrez le savoir-faire du Domaine ainsi qu’une large gamme de produits : Armagnacs Millésimés, Floc de Gascogne, fruits à l’Armagnac, ainsi que leurs cocktails phare : l’Armajito et le Baiser Gascon

15h : Laissez libre cours à votre créativité lors d’un atelier peinture sur bouteille dans les vignes, animé par l’Atelier Pincel.

(sur réservation).

17h : Embarquez pour une visite guidée du chai et découvrez le savoir-faire du Domaine ainsi qu’une large gamme de produits. .

Domaine du Berdet 768 Route des Couloumats Bourdalat 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 10 51

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English : « Chai ouvert » au Domaine du Berdet

The Domaine du Berdet, owned by the Bourdalat family for three generations, welcomes you to its unique wine cellar in the heart of the vineyard for a day of discovery!

L’événement « Chai ouvert » au Domaine du Berdet Bourdalat a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Landes d’Armagnac