« Chai ouvert » au Domaine du Berdet Domaine du Berdet Bourdalat
samedi 26 septembre 2026 · Domaine du Berdet · Bourdalat
Informations pratiques
Bourdalat
« Chai ouvert » au Domaine du Berdet
Domaine du Berdet 768 Route des Couloumats Bourdalat Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26 18:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Le Domaine du Berdet, présent depuis trois générations à Bourdalat, vous accueille dans son chai atypique au coeur du vignoble pour une journée découverte !
Le Domaine du Berdet, présent depuis trois générations à Bourdalat, vous accueille dans son chai atypique au coeur du vignoble pour une journée découverte !
10h : Profitez d’une balade œnotouristique en remorque aménagée à travers les vignes, pour une immersion au cœur du terroir (places limitées à 25 personnes maximum).
11h : Embarquez pour une visite guidée du chai et découvrez le savoir-faire du Domaine ainsi qu’une large gamme de produits : Armagnacs Millésimés, Floc de Gascogne, fruits à l’Armagnac, ainsi que leurs cocktails phare : l’Armajito et le Baiser Gascon
15h : Laissez libre cours à votre créativité lors d’un atelier peinture sur bouteille dans les vignes, animé par l’Atelier Pincel.
(sur réservation).
17h : Embarquez pour une visite guidée du chai et découvrez le savoir-faire du Domaine ainsi qu’une large gamme de produits. .
Domaine du Berdet 768 Route des Couloumats Bourdalat 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 10 51
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English : « Chai ouvert » au Domaine du Berdet
The Domaine du Berdet, owned by the Bourdalat family for three generations, welcomes you to its unique wine cellar in the heart of the vineyard for a day of discovery!
L’événement « Chai ouvert » au Domaine du Berdet Bourdalat a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Landes d’Armagnac