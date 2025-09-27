« Chai ouvert ! » Labastide-d’Armagnac

« Chai ouvert ! » Labastide-d’Armagnac samedi 27 septembre 2025.

Labastide-d’Armagnac Landes

Toute la journée, profitez d’un accueil dans les domaines armagnacais, l’occasion d’en savoir plus sur l’Armagnac et le Floc de Gascogne, de déguster et surtout de découvrir des lieux uniques aux histoires singulières et de rencontrer leurs propriétaires passionnés !

Les domaines participants le Domaine du Berdet (Bourdalat), la Ferme de Labouc (Labastide d’Armagnac), le Domaine de la Tuilerie (Lannemaignan), le Domaine de Jouatmaou (Le Frêche), le Château Garreau (Labastide d’Armagnac), le Domaine de Paguy (Betbezer d’Armagnac), le Château de Ravignan (Perquie), le Domaine de Marquestau (Hontanx), le Château de Lacquy & le Domaine d’Ognoas (Arthez d’Armagnac) .

Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31 contact@landesdarmagnac-tourisme.fr

English : « Chai ouvert ! »

All day long, enjoy a visit to the Armagnac estates, an opportunity to learn more about Armagnac and Floc de Gascogne, to taste and, above all, to discover unique places with singular histories and to meet their passionate owners!

German : « Chai ouvert ! »

Erfahren Sie mehr über Armagnac und Floc de Gascogne, probieren Sie, und vor allem entdecken Sie einzigartige Orte mit einzigartigen Geschichten und treffen Sie ihre leidenschaftlichen Besitzer!

Italiano :

Per tutta la giornata sarete accolti nelle tenute Armagnac, dove potrete conoscere meglio l’Armagnac e il Floc de Gascogne, degustare e, soprattutto, scoprire luoghi unici con storie uniche e incontrare i loro appassionati proprietari!

Espanol : « Chai ouvert ! »

Durante todo el día, será recibido en las fincas de Armagnac, donde podrá aprender más sobre Armagnac y Floc de Gascogne, degustar y, sobre todo, descubrir lugares únicos con historias únicas y conocer a sus apasionados propietarios

