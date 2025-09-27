Chai Ouvert ! Labastide-d’Armagnac

Chai Ouvert ! Labastide-d’Armagnac samedi 27 septembre 2025.

Chai Ouvert !

53 Place Royale Labastide-d’Armagnac Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Le samedi 27 septembre, vivez une journée unique au cœur des Landes d’Armagnac.

En partenariat avec le semi-marathon de Villeneuve-de-Marsan, nos domaines vous ouvrent leurs portes pour un moment de découverte et de gourmandise.

Au programme

• Visites guidées des chais pour percer les secrets de l’Armagnac et du Floc de Gascogne

• Dégustations pour éveiller vos papilles

• Ateliers et animations variées selon la personnalité de chaque producteur (alambics en préparation de la prochaine distillation, ateliers accords mets & Armagnac, ateliers cocktails)

• Rencontres avec des producteurs passionnés, prêts à partager leur savoir-faire

Que vous soyez amateur de spiritueux, curieux, en famille ou entre amis, c’est l’événement à ne pas manquer pour explorer des lieux authentiques et vivre une expérience inoubliable.

C’est gratuit la réservation est conseillée au 05.58.03.40.31 .

53 Place Royale Labastide-d'Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31

English : Chai Ouvert !

On Saturday September 27, experience a unique day in the heart of the Landes d?Armagnac.

In partnership with the Villeneuve-de-Marsan half-marathon, our estates open their doors to you for a moment of discovery and indulgence.

German : Chai Ouvert !

Erleben Sie am Samstag, dem 27. September, einen einzigartigen Tag im Herzen der Landes d’Armagnac.

In Zusammenarbeit mit dem Halbmarathon von Villeneuve-de-Marsan öffnen unsere Weingüter ihre Türen für Sie und laden Sie zu einem Moment der Entdeckung und des Genusses ein.

Italiano :

Sabato 27 settembre, godetevi una giornata unica nel cuore delle Landes d’Armagnac.

In collaborazione con la mezza maratona di Villeneuve-de-Marsan, le nostre tenute vi apriranno le porte per un momento di scoperta e di piacere.

Espanol : Chai Ouvert !

El sábado 27 de septiembre, disfrute de una jornada única en el corazón de las Landas de Armagnac.

En colaboración con la media maratón de Villeneuve-de-Marsan, nuestras fincas le abrirán sus puertas para que disfrute de un momento de descubrimiento y placer.

L’événement Chai Ouvert ! Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Landes d’Armagnac