CHAÏCO EN CONCERT Mauguio 18 juillet 2025 07:00

Hérault

CHAÏCO EN CONCERT Mauguio Hérault

Découvrez CHAÏCO sur le port !

CHAÏCO, chanteuse et parolière d’origine italienne, vous propose un voyage vibrant et engagé dans l’univers de Juliette Gréco. Elle rend hommage à cette grande artiste à travers un spectacle mêlant chansons et lectures de ses mémoires.

21h Port de Carnon

Renseignements : 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com

English :

Discover CHAÏCO on the harbour!

German :

Entdecken Sie CHAÏCO am Hafen!

Italiano :

Scoprite CHAÏCO nel porto!

Espanol :

Descubra CHAÏCO en el puerto

