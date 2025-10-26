LE RESTO ÉPHÉMÈRE À LA MAISON DE COURCELLES Saint-Loup-sur-Aujon

LE RESTO ÉPHÉMÈRE À LA MAISON DE COURCELLES

Maison d’Animation et de Formation de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne

Début : 2025-11-13

fin : 2025-12-19

À la Maison de Courcelles, nous croyons que la table est bien plus qu’un endroit pour manger c’est un lieu pour se retrouver, échanger et créer des souvenirs.

Du 13 novembre au 19 décembre, notre salle à manger se transforme en Resto Éphémère. Chaque midi, les parfums des plats mijotés envahissent la vallée de l’Aujon…

Des repas faits maison, préparés avec des produits frais, locaux et de saison.

Mais ce n’est pas qu’un repas

Jeux de société, animations, épicerie locale… et surtout des moment conviviaux à partager.

Le 19 novembre, un temps fort La Pause Déj’ de l’ESS, pour se rencontrer et discuter des initiatives solidaires du territoire.

Ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 16h (dernier service à 14h).

Réservation conseillée.

Venez goûter à la chaleur humaine et aux saveurs de notre terroir ! .

Maison d’Animation et de Formation de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est

