Chaillot Expérience Flamenco Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris
Chaillot Expérience Flamenco Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris samedi 7 février 2026.
Samedi 7 février :
Géant Galván
Performance / En continu à partir de 14h00 / 16 min
Studio Béjart
Resonancia(s) /: Exposition de photographies de Stephen Bedrossian
Exposition / En continu à partir de 14h00
Foyer de la Danse
While / Spectacle de Naya Binghi
Spectacle / 14h30 / 15 min
Foyer de la Danse
Atelier création d’éventails
Atelier / 15h00 / 2h (en continu)
Loge des enfants
Atelier participatif de découverte du flamenco de Chely La Torito / jeune public à partir de 6 ans
Atelier / 15h00 / 1h
Foyer de la Danse
Atelier participatif de découverte du flamenco de Chely La Torito / tout public à partir de 10 ans
Atelier / 16h00 / 1h
Foyer de la Danse
Rencontre avec Stephen Bedrossian
17h15 / 45 min
Foyer de la Danse
Re.Imagined / Performance de Naya Binghi et Ayala Meidan
Performance / 18h00 / 45 min
Studio Maurice Béjart
Apprentissage de la chorégraphie du flashmob à partir d’une phrase chorégraphique de Rafaela Carrasco
Atelier / 18h15 / 30 min
Foyer de la Danse
Événement participatif / Flashmob à partir d’une phrase chorégraphique de Rafaela Carrasco
Flashmob / 18h45 / 15 min
Foyer de la Danse
*Ave de Plata* / Extrait de la dernière création de Sara Jiménez
Performance / 19h00 / 30 min
Foyer de la Danse
MATANCERA, Fragment / Concert de Rosario La Tremendita
Concert / 19h30 / 45 min
Foyer de la Danse
STANS / Performance musicale et chorégraphique d’Ana Perez et José Sanchez
Performance / 20h30 / 40 min
Foyer de la Danse
Tablao de Maria Gasca
Tablao / 21h30 / 1h
Foyer de la Danse
————————————-
Dimanche 8 février :
Géant Galvàn
Performance / En continu à partir de 11h00 / 16 min
Foyer de la Danse
Resonancia(s) / Exposition de photographies de Stephen Bedrossian
Exposition / En continu à partir de 11h00
Foyer de la Danse
Performance d’Andrés Marín
Performance / 11h15 / 15 min
Foyer de la Danse
While / Spectacle de Naya Binghi
Spectacle / 11h30 / 15 min
Foyer de la Danse
Atelier de coupe et de dégustation de jambon par Javier Manfredi
Atelier / 12h00 / 1h
Foyer de la Danse
STANS / Performance musicale et chorégraphique d’Ana Perez et José Sanchez
Performance / 13h00 / 40 min
Foyer de la Danse
*Ave de Plata* / Extrait de la dernière création de Sara Jiménez
Performance / 14h00 / 30 min
Foyer de la Danse
Apprentissage de la chorégraphie du flashmob à partir d’une phrase chorégraphique de Rafaela Carrasco
Performance / 14h30 / 30 min
Foyer de la Danse
Atelier « Murmures flamencos : une immersion vivante pour les tout-petits sous la forme d’un conte dansé » de Chely Latorito / enfants de 3 à 6 ans + accompagnants
Atelier / 15h00 / 45 min
Foyer de la Danse
Re.Imagined / Performance de Naya Binghi et Ayala Meidan
Performance / 15h45 /45 min
Studio Maurice Béjart
Atelier participatif de découverte du flamenco de Chely La Torito / tout public à partir de 10 ans
Atelier / 16h00 / 45 min
Foyer de la Danse
Événement participatif / Flashmob à partir d’une phrase chorégraphique de Rafaela Carrasco
Flashmob / 16h45 / 15 min
Foyer de la Danse
La Biennale flamenco de Chaillot rencontre un immense succès depuis plus de dix ans avec une multitude d’invités prestigieux qui donnent à voir la vitalité permanente de cet art. Ce Chaillot Expérience en constitue le point d’orgue, avec une multiplicité de propositions conjuguant l’art ancestral du flamenco avec des croisements d’esthétiques contemporaines qui renouvellent l’imaginaire flamenco dans ses dimensions musicales et chorégraphiques. Ce Chaillot Expérience propose notamment des moments participatifs, des formats courts et performances dans le Foyer de la Danse et dans différents espaces de Chaillot, ainsi que des DJ sets.
Festival mêlant concerts, ateliers, expositions, rencontres, dj set, arts plastiques, cinéma, littérature, musique…
Du samedi 07 février 2026 au dimanche 08 février 2026 :
dimanche
de 11h00 à 18h00
samedi
de 14h00 à 23h00
payant
Le Billet Chaillot Expérience vous donne accès à toutes les activités de la journée de votre choix (excepté les spectacles en salle)
Billet Chaillot Expérience : 8 €
Billet Chaillot Expérience moins de 30 ans : 6 €
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-07T15:00:00+01:00
fin : 2026-02-08T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-07T14:00:00+02:00_2026-02-07T23:00:00+02:00;2026-02-08T11:00:00+02:00_2026-02-08T18:00:00+02:00
Chaillot – Théâtre national de la Danse 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75116 Paris
https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2025-2026/chaillot-experience-flamenco +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://x.com/TheatreChaillot
Afficher la carte du lieu Chaillot – Théâtre national de la Danse et trouvez le meilleur itinéraire