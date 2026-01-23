Chaillot Expérience Flamenco Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Samedi 7 février :



Géant Galván

Performance / En continu à partir de 14h00 / 16 min

Studio Béjart

Resonancia(s) /: Exposition de photographies de Stephen Bedrossian

Exposition / En continu à partir de 14h00

Foyer de la Danse

While / Spectacle de Naya Binghi

Spectacle / 14h30 / 15 min

Foyer de la Danse

Atelier création d’éventails

Atelier / 15h00 / 2h (en continu)

Loge des enfants

Atelier participatif de découverte du flamenco de Chely La Torito / jeune public à partir de 6 ans

Atelier / 15h00 / 1h

Foyer de la Danse

Atelier participatif de découverte du flamenco de Chely La Torito / tout public à partir de 10 ans

Atelier / 16h00 / 1h

Foyer de la Danse

Rencontre avec Stephen Bedrossian

17h15 / 45 min

Foyer de la Danse

Re.Imagined / Performance de Naya Binghi et Ayala Meidan

Performance / 18h00 / 45 min

Studio Maurice Béjart

Apprentissage de la chorégraphie du flashmob à partir d’une phrase chorégraphique de Rafaela Carrasco

Atelier / 18h15 / 30 min

Foyer de la Danse

Événement participatif / Flashmob à partir d’une phrase chorégraphique de Rafaela Carrasco

Flashmob / 18h45 / 15 min

Foyer de la Danse

*Ave de Plata* / Extrait de la dernière création de Sara Jiménez

Performance / 19h00 / 30 min

Foyer de la Danse

MATANCERA, Fragment / Concert de Rosario La Tremendita

Concert / 19h30 / 45 min

Foyer de la Danse

STANS / Performance musicale et chorégraphique d’Ana Perez et José Sanchez

Performance / 20h30 / 40 min

Foyer de la Danse

Tablao de Maria Gasca

Tablao / 21h30 / 1h

Foyer de la Danse

————————————-



Dimanche 8 février :

Géant Galvàn

Performance / En continu à partir de 11h00 / 16 min

Foyer de la Danse

Resonancia(s) / Exposition de photographies de Stephen Bedrossian

Exposition / En continu à partir de 11h00

Foyer de la Danse

Performance d’Andrés Marín

Performance / 11h15 / 15 min

Foyer de la Danse

While / Spectacle de Naya Binghi

Spectacle / 11h30 / 15 min

Foyer de la Danse

Atelier de coupe et de dégustation de jambon par Javier Manfredi

Atelier / 12h00 / 1h

Foyer de la Danse

STANS / Performance musicale et chorégraphique d’Ana Perez et José Sanchez

Performance / 13h00 / 40 min

Foyer de la Danse

*Ave de Plata* / Extrait de la dernière création de Sara Jiménez

Performance / 14h00 / 30 min

Foyer de la Danse

Apprentissage de la chorégraphie du flashmob à partir d’une phrase chorégraphique de Rafaela Carrasco

Performance / 14h30 / 30 min

Foyer de la Danse

Atelier « Murmures flamencos : une immersion vivante pour les tout-petits sous la forme d’un conte dansé » de Chely Latorito / enfants de 3 à 6 ans + accompagnants

Atelier / 15h00 / 45 min

Foyer de la Danse

Re.Imagined / Performance de Naya Binghi et Ayala Meidan

Performance / 15h45 /45 min

Studio Maurice Béjart

Atelier participatif de découverte du flamenco de Chely La Torito / tout public à partir de 10 ans

Atelier / 16h00 / 45 min

Foyer de la Danse

Événement participatif / Flashmob à partir d’une phrase chorégraphique de Rafaela Carrasco

Flashmob / 16h45 / 15 min

Foyer de la Danse

La Biennale flamenco de Chaillot rencontre un immense succès depuis plus de dix ans avec une multitude d’invités prestigieux qui donnent à voir la vitalité permanente de cet art. Ce Chaillot Expérience en constitue le point d’orgue, avec une multiplicité de propositions conjuguant l’art ancestral du flamenco avec des croisements d’esthétiques contemporaines qui renouvellent l’imaginaire flamenco dans ses dimensions musicales et chorégraphiques. Ce Chaillot Expérience propose notamment des moments participatifs, des formats courts et performances dans le Foyer de la Danse et dans différents espaces de Chaillot, ainsi que des DJ sets.

Festival mêlant concerts, ateliers, expositions, rencontres, dj set, arts plastiques, cinéma, littérature, musique…

Du samedi 07 février 2026 au dimanche 08 février 2026 :

dimanche

de 11h00 à 18h00

samedi

de 14h00 à 23h00

payant

Le Billet Chaillot Expérience vous donne accès à toutes les activités de la journée de votre choix (excepté les spectacles en salle)

Billet Chaillot Expérience : 8 €

Billet Chaillot Expérience moins de 30 ans : 6 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-07T15:00:00+01:00

fin : 2026-02-08T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-07T14:00:00+02:00_2026-02-07T23:00:00+02:00;2026-02-08T11:00:00+02:00_2026-02-08T18:00:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75116 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2025-2026/chaillot-experience-flamenco +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://x.com/TheatreChaillot



Afficher la carte du lieu Chaillot – Théâtre national de la Danse et trouvez le meilleur itinéraire

