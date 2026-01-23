Chaillot invite : Maison des Pratiques Artistiques Amateurs #2 Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

19h – 1ère Partie

Mi Folklore danza México / Voyage à travers le Mexique

Encore En Corps / WOOF

Aatma : Souls of Dancers / Ardhanareshvara, mi-homme, mi-femme

20h30 – 2ème Partie

Obini Oorun et Tim’Bara / Trilogie – Le Pataki de Yemayá, Oshún et Oyá : amour, sacrifice et destin

The Haze / Waiting Areas

Après le succès de la première édition en 2024, Chaillot réitère son invitation à la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA) pour célébrer la danse sous toutes ses formes, avec celles et ceux qui la vivent au quotidien : les amateurs passionnés. Soirée conviviale et festive, où se croisent création, transmission et plaisir du geste.

Le mardi 03 février 2026

de 18h30 à 23h00

gratuit sous condition

Gratuit sur inscription

Tout public.

