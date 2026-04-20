Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Champ des Vignes Le Champ des Vignes Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet

Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet

Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Champ des Vignes

Le Champ des Vignes 58 chemin des Cormes Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-24

Les vignerons Royan Atlantique s’associent autour de l’événement “Chais d’ici” pour faire découvrir la richesse du terroir et partager leur passion.

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Le Champ des Vignes 58 chemin des Cormes Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 39 53 76

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English :

Royan Atlantique?s winegrowers are joining forces for the ?Chais d?ici? event to showcase the richness of their terroir and share their passion.

L’événement Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Champ des Vignes Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet a été mis à jour le 2026-04-16 par Royan Atlantique