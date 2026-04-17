Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine Brillouet rue de Chez Pureau Saint-Romain-de-Benet

Saint-Romain-de-Benet

Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine Brillouet

rue de Chez Pureau Domaine et Distillerie Brillouet Saint-Romain-de-Benet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 17:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Les vignerons Royan Atlantique s’associent autour de l’événement “Chais d’ici” pour faire découvrir la richesse du terroir et partager leur passion.

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rue de Chez Pureau Domaine et Distillerie Brillouet Saint-Romain-de-Benet 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 71 74 61 contact@distilleriebrillouet.com

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English :

Royan Atlantique?s winegrowers are joining forces for the ?Chais d?ici? event to showcase the richness of their terroir and share their passion.

L’événement Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine Brillouet Saint-Romain-de-Benet a été mis à jour le 2026-04-17 par Royan Atlantique