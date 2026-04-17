Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine de la Chauvillière Domaine de la Chauvillière Sablonceaux
Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine de la Chauvillière Domaine de la Chauvillière Sablonceaux dimanche 24 mai 2026.
Sablonceaux
Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine de la Chauvillière
Domaine de la Chauvillière Chemin de la Chauvillière Sablonceaux Charente-Maritime
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24 00:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Les vignerons Royan Atlantique s’associent autour de l’événement “Chais d’ici” pour faire découvrir la richesse du terroir et partager leur passion.
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Domaine de la Chauvillière Chemin de la Chauvillière Sablonceaux 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 44 40
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English :
Royan Atlantique?s winegrowers are joining forces for the ?Chais d?ici? event to showcase the richness of their terroir and share their passion.
L’événement Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine de la Chauvillière Sablonceaux a été mis à jour le 2026-04-17 par Royan Atlantique
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