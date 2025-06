Chalencon, une pépite méconnue – Saint-André-de-Chalencon 29 juillet 2025 15:30

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : Mardi 2025-07-29 15:30:00

Remontez le temps à l’èpoque médiévale en parcourant le village de Chalencon, véritable bijou architectural qui surplombe l’Ance. Visitez la chapelle, le musée des objets délaissés, la salle d’exposition de l’artiste Poggi. Visite commentée. Tout public.

Chalencon

Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

Step back in time to medieval times as you explore the village of Chalencon, an architectural gem overlooking the river Ance. Visit the chapel, the museum of neglected objects and the Poggi artist’s showroom. Guided tour. All ages.

German :

Machen Sie eine Zeitreise ins Mittelalter und durchstreifen Sie das Dorf Chalencon, ein architektonisches Juwel, das den Fluss Ance überragt. Besuchen Sie die Kapelle, das Museum der vernachlässigten Gegenstände und den Ausstellungsraum des Künstlers Poggi. Besuch mit Führung. Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Tornate indietro nel tempo fino all’epoca medievale esplorando il villaggio di Chalencon, un gioiello architettonico affacciato sul fiume Ance. Visitate la cappella, il museo degli oggetti trascurati e la sala espositiva dell’artista Poggi. Visita guidata. Aperta a tutti.

Espanol :

Retroceda en el tiempo hasta la época medieval explorando el pueblo de Chalencon, una joya arquitectónica con vistas al río Ance. Visite la capilla, el museo de objetos abandonados y la sala de exposiciones del artista Poggi. Visita guiada. Abierto a todos.

