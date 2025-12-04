Chalet de Noël de l’école du Crès Millau
Chalet de Noël de l’école du Crès Millau dimanche 14 décembre 2025.
Chalet de Noël de l’école du Crès
Cour du CREA Millau Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Dimanche 14 décembre de 9h30 à 18h Vente de d’objets de décoration faits par les élèves de l’école du Crès, vin chaud, chocolat chaud et petite restauration + Animation Musique accordéon .
Cour du CREA Millau 12100 Aveyron Occitanie perrine477@hotmail.com
English :
L’événement Chalet de Noël de l’école du Crès Millau a été mis à jour le 2025-12-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)