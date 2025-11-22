Chalet du Père Noël à Haguenau Haguenau

Chalet du Père Noël à Haguenau

Petits et grands sont invités à venir rencontrer le Père Noël dans son chalet enchanté, au cœur du Marché de Noël de Haguenau. Présence du photographe professionnel pour immortaliser l’instant me, sam et dim de 14h30 à 19h, et ven de16h à 19h.

Entrez dans la magie de Noël et rencontrez le Père Noël !

Du 22 novembre au 21 décembre 2025, la magie de Noël s’installe au bas de la place d’Armes, juste en face du restaurant L’Ancienne Douane !

Petits et grands sont invités à venir rencontrer le Père Noël dans son chalet enchanté, au cœur du Marché de Noël de Haguenau. Venez lui confier vos souhaits, partager un moment magique en famille et repartir avec des étoiles plein les yeux !

Horaires d’ouverture

Mercredi 14h30 19h00

Vendredi 16h00 19h00

Samedi & dimanche 14h30 19h00

Séances photo avec un photographe professionnel

Immortalisez votre rencontre avec le Père Noël !

Les 22, 23 et 26 novembre, ainsi que les 10, 13 et 14 décembre, aux horaires d’ouverture du chalet, un photographe professionnel sera présent pour réaliser de superbes clichés souvenirs.

Venez vivre un moment féérique en famille au Chalet du Père Noël de Haguenau… .

5 place d’Armes Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 41 MAH@AGGLO-HAGUENAU.FR

English :

Young and old are invited to meet Santa Claus in his enchanted chalet at the heart of the Haguenau Christmas Market. A professional photographer will be on hand to capture the moment: Wed, Sat & Sun 2:30pm-7pm, Fri 4pm-7pm.

German :

Groß und Klein sind eingeladen, den Weihnachtsmann in seiner zauberhaften Hütte im Herzen des Weihnachtsmarkts von Haguenau zu treffen. Ein professioneller Fotograf ist anwesend, um den Moment festzuhalten: Mi, Sa und So von 14:30 bis 19:00 Uhr und Fr von 16:00 bis 19:00 Uhr.

Italiano :

Grandi e piccini sono invitati a incontrare Babbo Natale nel suo chalet incantato nel cuore del Mercatino di Natale di Haguenau. Un fotografo professionista sarà a disposizione per immortalare il momento: martedì, sabato e domenica dalle 14.30 alle 19.00 e venerdì dalle 16.00 alle 19.00.

Espanol :

Pequeños y mayores están invitados a conocer a Papá Noel en su chalet encantado, en el corazón del mercado navideño de Haguenau. Un fotógrafo profesional se encargará de capturar el momento: martes, sábados y domingos de 14.30 a 19.00 h, y viernes de 16.00 a 19.00 h.

