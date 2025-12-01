Chalet du Père Noël Bayeux

Chalet du Père Noël

Place de la liberté Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-12

Le Chalet du père Noël sera implanté à proximité du Marché de Noël avec la présence du Père Noël. Quoi de plus magnifique pour un enfant qu’une photo souvenir avec le Père Noël !

English : Chalet du Père Noël

Santa’s Chalet will be set up close to the Christmas Market, with the presence of Santa Claus. What could be more wonderful for a child than a souvenir photo with Santa?

