Chalet Qualité MOSL place de la République Metz

Chalet Qualité MOSL

place de la République Marché de Noël de Metz Metz Moselle

Début : Lundi Lundi 2025-11-21 11:00:00

fin : 2025-12-30 21:00:00

2025-11-21

En 2025 plus que jamais, l’heure est aux tables de fêtes qui mettent en valeur les savoir-faire, les producteurs locaux et le circuit-court.

Pour vos emplettes, une seule adresse le Chalet Qualité MOSL, qui vous proposera un condensé de ce que la Moselle fait de mieux !Tout public

place de la République Marché de Noël de Metz Metz 57000 Moselle Grand Est web@moselle-attractivite.fr

English :

In 2025, more than ever, it’s time for festive tables that showcase local know-how, producers and short distribution channels.

For your shopping needs, there’s only one address: the Chalet Qualité MOSL, where you’ll find the best of Moselle!

German :

Im Jahr 2025 ist es mehr denn je an der Zeit, festliche Tafeln zu gestalten, auf denen das Know-how, die lokalen Erzeuger und die kurzen Transportwege zur Geltung kommen.

Für Ihre Einkäufe gibt es nur eine Adresse: das Chalet Qualité MOSL, das Ihnen eine Auswahl der besten Produkte aus der Mosel bietet!

Italiano :

Nel 2025, più che mai, è arrivato il momento dei pasti festivi che mettono in risalto il know-how locale, i produttori locali e i canali di distribuzione brevi.

Per i vostri acquisti c’è solo un indirizzo: lo Chalet Qualité MOSL, dove troverete il meglio della Mosella!

Espanol :

En 2025, más que nunca, ha llegado el momento de las comidas festivas que ponen de relieve el saber hacer local, los productores locales y los canales cortos de distribución.

Para sus compras, sólo hay una dirección: el Chalet Qualité MOSL, ¡donde encontrará lo mejor del Mosela!

