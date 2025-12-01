CHALETS DE NOEL ET ANIMATIONS Espace Méditerranée Canet-en-Roussillon
Début : 2025-12-27 16:00:00
fin : 2025-12-27 18:00:00
Dans un monde où le soleil rime avec merveille , une jeune fille rêve de pouvoirs magiques….
Espace Méditerranée CANET PLAGE CENTRE Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 infos@canet-tourisme.com
English :
In a world where sun rhymes with wonder, a young girl dreams of magical powers….
German :
In einer Welt, in der die Sonne auf Wunder reimt, träumt ein junges Mädchen von magischen Kräften….
Italiano :
In un mondo in cui sole fa rima con meraviglia, una ragazzina sogna di avere poteri magici….
Espanol :
En un mundo donde sol rima con maravilla, una niña sueña con poderes mágicos….
L’événement CHALETS DE NOEL ET ANIMATIONS Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2025-11-07 par CANET TOURISME