CHALETS DE NOEL ET ANIMATIONS Espace Méditerranée Canet-en-Roussillon

CHALETS DE NOEL ET ANIMATIONS

Espace Méditerranée CANET PLAGE CENTRE Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-27 16:00:00

fin : 2025-12-27 18:00:00

Date(s) :

2025-12-27

Dans un monde où le soleil rime avec merveille , une jeune fille rêve de pouvoirs magiques….

Espace Méditerranée CANET PLAGE CENTRE Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 infos@canet-tourisme.com

English :

In a world where sun rhymes with wonder, a young girl dreams of magical powers….

German :

In einer Welt, in der die Sonne auf Wunder reimt, träumt ein junges Mädchen von magischen Kräften….

Italiano :

In un mondo in cui sole fa rima con meraviglia, una ragazzina sogna di avere poteri magici….

Espanol :

En un mundo donde sol rima con maravilla, una niña sueña con poderes mágicos….

