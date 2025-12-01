CHALETS DE NOEL ET ANIMATIONS

Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29 16:00:00

fin : 2025-12-29 18:00:00

Date(s) :

2025-12-29

Ouvrez grand les yeux le Cirque Alvarez vous entraîne dans un tourbillon de rires, de couleurs et de merveilles !

Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 c.canerie@canet-tourisme.com

English :

open your eyes wide: Cirque Alvarez takes you on a whirlwind of laughter, color and wonder!

German :

?machen Sie die Augen weit auf: Der Zirkus Alvarez entführt Sie in einen Strudel aus Lachen, Farben und Wundern!

Italiano :

aprite bene gli occhi: il Cirque Alvarez vi porterà in un turbine di risate, colori e meraviglie!

Espanol :

abra bien los ojos: ¡el Cirque Alvarez le llevará en un torbellino de risas, color y asombro!

