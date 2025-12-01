CHALETS DE NOEL ET ANIMATIONS Canet-en-Roussillon
CHALETS DE NOEL ET ANIMATIONS Canet-en-Roussillon lundi 29 décembre 2025.
Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-29 16:00:00
fin : 2025-12-29 18:00:00
2025-12-29
Ouvrez grand les yeux le Cirque Alvarez vous entraîne dans un tourbillon de rires, de couleurs et de merveilles !
Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 c.canerie@canet-tourisme.com
English :
open your eyes wide: Cirque Alvarez takes you on a whirlwind of laughter, color and wonder!
German :
?machen Sie die Augen weit auf: Der Zirkus Alvarez entführt Sie in einen Strudel aus Lachen, Farben und Wundern!
Italiano :
aprite bene gli occhi: il Cirque Alvarez vi porterà in un turbine di risate, colori e meraviglie!
Espanol :
abra bien los ojos: ¡el Cirque Alvarez le llevará en un torbellino de risas, color y asombro!
L’événement CHALETS DE NOEL ET ANIMATIONS Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2025-11-07 par CANET TOURISME