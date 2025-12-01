CHALETS DE NOËL

place de l’église Formiguères Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-20 15:30:00

fin : 2026-01-02 19:00:00

2025-12-20

Ouverture des 4 chalets de Noël, Vin chaud, crêpes , gaufres ,boissons, fruits de mer, miel et artisanat serons présent durant les deux semaines des vacances de Noël.

place de l’église Formiguères 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 47 35

Opening of the 4 Christmas chalets, mulled wine, pancakes, waffles, drinks, seafood, honey and crafts will be present during the two weeks of the Christmas vacations.

L’événement CHALETS DE NOËL Formiguères a été mis à jour le 2025-12-09 par POINT INFO REGIE DE FORMIGUERES