Chalette Apéro rentrée littéraire Châlette-sur-Loing

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Début : 2025-10-07 18:30:00
fin : 2025-10-07
2025-10-07 2025-10-11
Découvrez les coups de cœur de vos bibliothécaires et partagez les vôtres ! .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
English :
Chalette Apéro rentrée littéraire
German :
Chalette Apéro zum Literaturherbst
Italiano :
Chalette Apéro all’inizio della nuova stagione letteraria
Espanol :
Chalette Apéro al inicio de la nueva temporada literaria
