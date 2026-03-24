Chalette Bébés Lecteurs

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Chalette Bébés Lecteurs

Lecture pour les tout-petits de la naissance à 3 ans, accompagnés d’un adulte. .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

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English :

Chalette Baby Readers

L’événement Chalette Bébés Lecteurs Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MONTARGIS