Chalette Petits lecteurs Châlette-sur-Loing

Chalette Petits lecteurs

Chalette Petits lecteurs Châlette-sur-Loing samedi 4 octobre 2025.

Chalette Petits lecteurs

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 15:30:00
fin : 2025-10-04 16:30:00

Date(s) :
2025-10-04

Chalette Petits lecteurs
Des lectures pour les enfants à partir de 3 ans.   .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90 

English :

Chalette Little readers

German :

Chalette Kleine Leser

Italiano :

Chalette Giovani lettori

Espanol :

Chalette Jóvenes lectores

L’événement Chalette Petits lecteurs Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-09-16 par OT MONTARGIS