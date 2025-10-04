Chalette Petits lecteurs Châlette-sur-Loing
Chalette Petits lecteurs Châlette-sur-Loing samedi 4 octobre 2025.
Chalette Petits lecteurs
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 15:30:00
fin : 2025-10-04 16:30:00
Date(s) :
2025-10-04
Chalette Petits lecteurs
Des lectures pour les enfants à partir de 3 ans. .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
English :
Chalette Little readers
German :
Chalette Kleine Leser
Italiano :
Chalette Giovani lettori
Espanol :
Chalette Jóvenes lectores
L’événement Chalette Petits lecteurs Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-09-16 par OT MONTARGIS