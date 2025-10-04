Chalette Petits lecteurs Châlette-sur-Loing

Chalette Petits lecteurs Châlette-sur-Loing samedi 4 octobre 2025.

Chalette Petits lecteurs

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 15:30:00

fin : 2025-10-04 16:30:00

Date(s) :

2025-10-04

Chalette Petits lecteurs

Des lectures pour les enfants à partir de 3 ans. .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

English :

Chalette Little readers

German :

Chalette Kleine Leser

Italiano :

Chalette Giovani lettori

Espanol :

Chalette Jóvenes lectores

L’événement Chalette Petits lecteurs Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-09-16 par OT MONTARGIS