Chalette Petits lecteurs Châlette-sur-Loing
Chalette Petits lecteurs Châlette-sur-Loing samedi 4 avril 2026.
Chalette Petits lecteurs
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:30:00
fin : 2026-04-04 16:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Chalette Petits lecteurs
Des lectures pour les enfants à partir de 3 ans. .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
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English :
Chalette ? Little readers
L’événement Chalette Petits lecteurs Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS