Chalette Petits lecteurs

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:30:00

fin : 2026-04-04 16:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Chalette Petits lecteurs

Des lectures pour les enfants à partir de 3 ans. .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

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Chalette ? Little readers

L’événement Chalette Petits lecteurs Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS