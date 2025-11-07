Chaleur d’Hiver à la Brasserie Luçon

10 chemin de Sébastopol Luçon Vendée

Tarif : 29 – 29 – EUR

Début : 2025-11-07 19:00:00

fin : 2025-11-07 21:00:00

2025-11-07

Chaleur d’Hiver est un événement spécial organisé par SMEELE Fabrique de bière pour une soirée conviviale et gourmande au cœur de l’hiver

Plongez dans l’hiver le temps d’une soirée Chaleur d’Hiver, où bières artisanales et gourmandises se mêlent dans une ambiance conviviale et intimiste. Pendant 2 heures, laissez-vous guider à travers la dégustation de nos bières et de petites pépites sélectionnées, accompagnées de bouchées savoureuses qui subliment chaque gorgée. Entre découvertes, échanges et moments de partage, vivez une expérience unique… et repartez avec des saveurs qui réchaufferont vos soirées d’hiver.

Ne ratez pas cette occasion de vivre un moment gourmand et chaleureux qui fera de votre hiver une saison pleine de plaisir et de convivialité. .

10 chemin de Sébastopol Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 44 39 12 11 hello@smeele.fr

English :

Winter Warmth is a special event organized by SMEELE ? Fabrique de bière for a convivial, gourmet evening in the heart of winter

German :

Chaleur d’Hiver ist eine besondere Veranstaltung, die von SMEELE? Bierfabrik für einen geselligen und kulinarischen Abend im Herzen des Winters

Italiano :

Chaleur d’Hiver è un evento speciale organizzato da SMEELE ? Fabrique de bière per una serata conviviale e gastronomica nel cuore dell’inverno

Espanol :

Chaleur d’Hiver es un evento especial organizado por SMEELE ? Fabrique de bière para una velada gastronómica en pleno invierno

