Chalezeule En Modes Doux Chalezeule

cœur du village Chalezeule Doubs

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-28

Rendez vous au cœur du village de Chalezeule pour découvrir les mobilités douces.

Les élus de la commune de Chalezeule ainsi que les habitants impliqués dans l’organisation de cette journée vous ont concoctés une journée inédite.

Des ateliers pour

– Sensibiliser le public aux modes de déplacement alternatifs (marche à pied, vélo, trottinette, rollers…),

– Permettre à tous les publics d’expérimenter différents moyens de déplacement (intergénérationnel et inclusif…),

– Favoriser l’échange, la réflexion, le débat autour des avantages, des freins et des solutions à mettre en œuvre pour changer ses habitudes et adopter des comportements sobres en CO2,

– Proposer un temps fort autour des enjeux de préservation de l’environnement en sensibilisant le public à la transition écologique,

-Sensibiliser à la sécurité sur les espaces de déplacement (sécurité routière, port du casque, entretien vélo…),

– Proposer une journée festive et conviviale sur le territoire en mobilisant les acteurs locaux

Et bien d’autres surprises !

Parking gratuit piscine de Chalezeule / Carrefour (centre du village réservé aux modes de déplacement non motorisés).

Journée gratuite et organisée dans le cadre du programme « Ma commune en transition » de Grand Besançon Métropole. .

cœur du village Chalezeule 25220 Doubs Bourgogne-Franche-Comté chalezeulemodesdoux@gmail.com

