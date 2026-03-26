Challeng’Aire

Longchamps-sur-Aire Meuse

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

L’Association Team Trail Aire de la commune organise le dimanche 28 juin 2026 une manifestation sportive Challeng’Aire 1ère édition Trail et marche

Au départ du Foyer rural de Longchamps sur Aire.

Venez nombreux !

Un p’tit air de Trail

• 9 km 150 m D+

10 €

L’Aire Sauvage

• 20 km 300 m D+

20 €

La Balade des Longs Champs (marche non chronométrée)

• 9 km 150 m D+

7 €

Horaires de départ

• L’Aire Sauvage 9h30

• Un p’tit air de Trail 10h00

• Marche Balade des Longs Champs 10h10Tout public

7 .

Longchamps-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est

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English :

On Sunday June 28, 2026, the local Team Trail Aire association is organizing the 1st Challeng’Aire trail and walk event

Starting from the Foyer rural de Longchamps sur Aire.

Come one, come all!

A little Trail

? 9 km ? 150 m D+ ?

10 ?

L?Aire Sauvage

? 20 km ? 300 m elevation gain

20 ?

La Balade des Longs Champs (untimed walk)

? 9 km ? 150 m D+ ?

7 ?

Start times

? L?Aire Sauvage: 9:30 am

? Un p?tit air de Trail: 10:00 am

? Walking ? Balade des Longs Champs 10:10 am

L’événement Challeng’Aire Longchamps-sur-Aire a été mis à jour le 2026-03-24 par OT COEUR DE LORRAINE