Challenge-37-BMX

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04 17:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Compétition de BMX race. Restauration possible le midi.

Compétition de BMX race. Restauration possible le midi. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 40 25 72 22 club.descartesbmx@gmail.com

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English :

BMX race competition. Catering available at lunchtime.

L’événement Challenge-37-BMX Descartes a été mis à jour le 2026-03-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire