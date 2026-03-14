Challenge-37-BMX Descartes
Challenge-37-BMX Descartes samedi 4 avril 2026.
Challenge-37-BMX
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-04 17:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Compétition de BMX race. Restauration possible le midi.
Compétition de BMX race. Restauration possible le midi. .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 40 25 72 22 club.descartesbmx@gmail.com
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English :
BMX race competition. Catering available at lunchtime.
L’événement Challenge-37-BMX Descartes a été mis à jour le 2026-03-14 par Loches Touraine Châteaux de la Loire