Challenge 6h de vélo sur l'aérodrome Allée de l'Aéropostale La Baule-Escoublac samedi 6 décembre 2025.
Challenge 6h de vélo sur l’aérodrome
Allée de l’Aéropostale Aérodrome de La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Début : 2025-12-06 09:30:00
fin : 2025-12-06 15:30:00
2025-12-06
Les 6 heures de vélo sur l’aérodrome de La Baule-Escoublac
Venez soutenir le téléthon
– en participant au challenge vélo sur la piste d’envol de l’aérodrome avec pour objectif de parcourir un maximum de kilomètres en individuel ou en équipe de 2 à 6 cyclistes
– en roulant sur un circuit indépendant et sécurisé de 2.5km pour les familles
Port du casque obligatoire
Restauration sur place
Renseignement au 07 85 44 55 70 et 06 30 91 28 70 ou sur le site Les Cyclos Randonneurs Baulois (CRB) .
Renseignement au 07 85 44 55 70 et 06 30 91 28 70
