Challenge 6h de vélo sur l’aérodrome Allée de l’Aéropostale La Baule-Escoublac

Challenge 6h de vélo sur l’aérodrome

Allée de l’Aéropostale Aérodrome de La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06 15:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Les 6 heures de vélo sur l’aérodrome de La Baule-Escoublac

Venez soutenir le téléthon

– en participant au challenge vélo sur la piste d’envol de l’aérodrome avec pour objectif de parcourir un maximum de kilomètres en individuel ou en équipe de 2 à 6 cyclistes

– en roulant sur un circuit indépendant et sécurisé de 2.5km pour les familles

Port du casque obligatoire

Restauration sur place

Renseignement au 07 85 44 55 70 et 06 30 91 28 70 ou sur le site Les Cyclos Randonneurs Baulois (CRB) .

Allée de l’Aéropostale Aérodrome de La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 30 91 28 70

English :

L’événement Challenge 6h de vélo sur l’aérodrome La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-11-27 par ADT44