Challenge aquatique Centre nautique Ligny-en-Barrois
Challenge aquatique Centre nautique Ligny-en-Barrois vendredi 10 avril 2026.
Challenge aquatique
Centre nautique 1 Rue des Sirènes Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 17:00:00
fin : 2026-04-10 19:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Prêts poru le défi ? La piscine de Ligny-en-Barrois se transforme en terrain de jeu géant pour le Challenge Aquatique !
Au programme de 17h à 19h
– Plongée bouteille
– Waterpolo
– Standup paddle & Slackline
– Et un défi surprise !
Pour qui ? Les enfants de 6 à 12 ans (en équipe de 3 ou en solo).
Tarif prix d’une entrée piscine classique.
Inscription à l’accueil de la piscine avant le 7 avril.
Les parents sont les bienvenus pour encourager depuis les gradins ou piquer une tête au petit bain !Tout public
.
Centre nautique 1 Rue des Sirènes Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 43 15 piscine.ligny@meusegrandsud.fr
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English :
Ready for the challenge? The Ligny-en-Barrois swimming pool is transformed into a giant playground for the Challenge Aquatique!
Program from 5pm to 7pm:
– Scuba diving
– Waterpolo
– Standup paddle & Slackline
– And a surprise challenge!
Who’s it for? Children aged 6 to 12 (in teams of 3 or solo).
Price: standard pool admission.
Registration: at the pool reception desk before April 7.
Parents welcome to cheer from the bleachers or take a dip in the pool!
L’événement Challenge aquatique Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-10 par OT SUD MEUSE