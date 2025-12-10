Challenge aquatique Centre nautique Ligny-en-Barrois

Challenge aquatique

Centre nautique 1 Rue des Sirènes Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 17:00:00

fin : 2026-04-10 19:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Prêts poru le défi ? La piscine de Ligny-en-Barrois se transforme en terrain de jeu géant pour le Challenge Aquatique !

Au programme de 17h à 19h

– Plongée bouteille

– Waterpolo

– Standup paddle & Slackline

– Et un défi surprise !

Pour qui ? Les enfants de 6 à 12 ans (en équipe de 3 ou en solo).

Tarif prix d’une entrée piscine classique.

Inscription à l’accueil de la piscine avant le 7 avril.

Les parents sont les bienvenus pour encourager depuis les gradins ou piquer une tête au petit bain !Tout public

.

Centre nautique 1 Rue des Sirènes Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 43 15 piscine.ligny@meusegrandsud.fr

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English :

Ready for the challenge? The Ligny-en-Barrois swimming pool is transformed into a giant playground for the Challenge Aquatique!

Program from 5pm to 7pm:

– Scuba diving

– Waterpolo

– Standup paddle & Slackline

– And a surprise challenge!

Who’s it for? Children aged 6 to 12 (in teams of 3 or solo).

Price: standard pool admission.

Registration: at the pool reception desk before April 7.

Parents welcome to cheer from the bleachers or take a dip in the pool!

L’événement Challenge aquatique Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-10 par OT SUD MEUSE