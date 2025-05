Challenge Atlantique Régate de voiliers télécommandés RG65 – quai du 11 novembre Marans, 17 mai 2025 07:00, Marans.

Charente-Maritime

Challenge Atlantique Régate de voiliers télécommandés RG65 quai du 11 novembre club-house Marans Charente-Maritime

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17 13:30:00

2025-05-17

Encore une régate potentiellement bien agréable. Alors, venez nombreux avec vos RG6 5bien affuté pour la troisième régate de notre Challenge Atlantique !

quai du 11 novembre club-house

Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cvmarans@ovh.fr

English :

Another potentially enjoyable regatta. So come one, come all, with your RG6 5s sharpened up for the third regatta in our Atlantic Challenge!

German :

Eine weitere Regatta, die Spaß machen könnte. Also, kommen Sie mit Ihren RG6 5bien gut geschärft zur dritten Regatta unserer Atlantik-Challenge!

Italiano :

Un’altra regata potenzialmente divertente. Quindi venite tutti con il vostro RG6 5 ben rodato per la terza regata del nostro Atlantic Challenge!

Espanol :

Otra regata potencialmente divertida. Así que venga uno, vengan todos, con su bien afinado RG6 5 para la tercera regata de nuestro Desafío Atlántico

