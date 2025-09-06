Challenge Atlantique Régate de voiliers télécommandés RG65 quai du 11 novembre Marans

Challenge Atlantique Régate de voiliers télécommandés RG65 quai du 11 novembre Marans samedi 6 septembre 2025.

Challenge Atlantique Régate de voiliers télécommandés RG65

quai du 11 novembre club-house Marans Charente-Maritime

Début : 2025-09-06 13:30:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Venez nombreux avec vos RG65 bien affuté pour la neuvième régate de notre Challenge Atlantique !

quai du 11 novembre club-house Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cvmarans@ovh.fr

English :

Bring your well-tuned RG65 for the ninth regatta in our Atlantic Challenge!

German :

Kommen Sie zahlreich mit Ihren gut geschliffenen RG65 zur neunten Regatta unserer Atlantik-Challenge!

Italiano :

Venite alla nona regata del nostro Atlantic Challenge con i vostri RG65 in ottima forma!

Espanol :

Acuda a la novena regata de nuestro Desafío Atlántico con sus RG65 en plena forma

