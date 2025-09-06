Challenge Atlantique Régate de voiliers télécommandés RG65 quai du 11 novembre Marans
Challenge Atlantique Régate de voiliers télécommandés RG65 quai du 11 novembre Marans samedi 6 septembre 2025.
Challenge Atlantique Régate de voiliers télécommandés RG65
quai du 11 novembre club-house Marans Charente-Maritime
Tarif :
Date :
Début : 2025-09-06 13:30:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Venez nombreux avec vos RG65 bien affuté pour la neuvième régate de notre Challenge Atlantique !
quai du 11 novembre club-house Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cvmarans@ovh.fr
English :
Bring your well-tuned RG65 for the ninth regatta in our Atlantic Challenge!
German :
Kommen Sie zahlreich mit Ihren gut geschliffenen RG65 zur neunten Regatta unserer Atlantik-Challenge!
Italiano :
Venite alla nona regata del nostro Atlantic Challenge con i vostri RG65 in ottima forma!
Espanol :
Acuda a la novena regata de nuestro Desafío Atlántico con sus RG65 en plena forma
L’événement Challenge Atlantique Régate de voiliers télécommandés RG65 Marans a été mis à jour le 2025-08-27 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin