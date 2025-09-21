Challenge baseball Montbéliard
Challenge baseball Montbéliard dimanche 21 septembre 2025.
Challenge baseball
Complexe Boillat Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 11:00:00
fin : 2025-09-21 15:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Match montbéliard vs Strasbourg à partir de 11h .
Complexe Boillat Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 09 15 14
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Challenge baseball Montbéliard a été mis à jour le 2025-09-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD