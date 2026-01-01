Challenge Bertrand Morizur Trézilidé
vendredi 30 janvier 2026.
Challenge Bertrand Morizur
Salle Ker Héol Trézilidé Finistère
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30 20:30:00
2026-01-30
Venez affronter d’autres habitants autour de différents jeux et marquez des points pour que votre commune remporte le trophée cette année.
Pot de l’amitié offert par la Mairie et association.
Ouvert à tous. .
Salle Ker Héol Trézilidé 29440 Finistère Bretagne +33 7 62 78 56 27
