Challenge Bertrand Morizur Trézilidé

Challenge Bertrand Morizur

Salle Ker Héol Trézilidé Finistère

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 20:30:00

2026-01-30

Venez affronter d’autres habitants autour de différents jeux et marquez des points pour que votre commune remporte le trophée cette année.

Pot de l’amitié offert par la Mairie et association.

Ouvert à tous. .

Salle Ker Héol Trézilidé 29440 Finistère Bretagne +33 7 62 78 56 27

