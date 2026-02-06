Challenge Bike & Run Terres de Perche Champrond-en-Gâtine
Challenge Bike & Run Terres de Perche Champrond-en-Gâtine dimanche 29 mars 2026.
Challenge Bike & Run Terres de Perche
La Graiserie Champrond-en-Gâtine Eure-et-Loir
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Venez participer au challenge de 2 à 12 km au choix.
Par équipe de 2, venez participer au challenge de 2 à 12 km au choix.
Inscription sur place. Casque obligatoire, vélos à assistance électrique autorisés. .
La Graiserie Champrond-en-Gâtine 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 86 42 93 69
English :
Come and take part in the 2 to 12 km challenge.
