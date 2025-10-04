Challenge Bookface Bibliothèque Jacques Termeau La Flèche

Challenge Bookface Bibliothèque Jacques Termeau La Flèche samedi 4 octobre 2025.

Challenge Bookface Samedi 4 octobre, 10h00, 16h00 Bibliothèque Jacques Termeau Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

Et si vous choisissiez un livre juste pour sa couverture ?

Plongez dans l’histoire en vous glissant dans la peau d’un personnage, le temps d’une photo !

Une activité originale et ludique pour s’amuser avec les livres et laisser libre cours à votre imagination.

Bibliothèque Jacques Termeau 8, rue Fernand Guillot 72200 La Flèche La Flèche 72200 Sainte-Colombe Sarthe Pays de la Loire 02-43-48-53-62 https://bibliotheque-paysflechois.fr/

Section jeunesse