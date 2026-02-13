Challenge ça roule !, Métropole de Lyon, Lyon

Challenge ça roule ! Jeudi 7 mai, 08h00 Métropole de Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T08:00:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T08:00:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00

Ça Roule !, c’est le challenge mobilité des collégiens et des collégiennes de la Métropole de Lyon en lien avec mai à Velo.

Cet événement incite les collégiens, les collégiennes et le personnel à se rendre au collège avec un engin roulant : vélo, trottinette mais aussi skateboard, rollers ou tout autre mode de déplacement roulant non motorisé (soit des modes de déplacement efficaces en ville, qui mobilisent des compétences motrices et de sécurité routière).

Métropole de Lyon 20 rue du lac 69003 Lyon Lyon 69003 Part-Dieu Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://actionsecocitoyennes.laclasse.com/dispositifs/challenge-ca-roule-2026/ »}]

Ça Roule !, c’est le challenge mobilité des collégiennes et des collégiens de la Métropole de Lyon en lien avec mai à Vélo.