Challenge Christian Dubreuil Rue Jean-Vidal Yzeure

Challenge Christian Dubreuil

Rue Jean-Vidal Gymnase de Bellevue Yzeure Allier

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-22 2025-11-23

Le samedi après-midi sera réservé aux jeunes, et le dimanche regroupera des archers de tout âge, débutants et aguerris. Organisé par la Compagnie d’arc Yzeure.

Rue Jean-Vidal Gymnase de Bellevue Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 70 26 94 arcyzeure03@gmail.com

English :

Saturday afternoon will be reserved for youngsters, and Sunday will bring together archers of all ages, beginners and experienced alike. Organized by Compagnie d?arc Yzeure.

German :

Der Samstagnachmittag ist den Jugendlichen vorbehalten, und am Sonntag treffen sich Bogenschützen aller Altersgruppen, Anfänger und Fortgeschrittene. Organisiert von der Compagnie d’arc Yzeure.

Italiano :

Il sabato pomeriggio sarà riservato ai giovani, mentre la domenica riunirà arcieri di tutte le età, principianti ed esperti. Organizzato dalla Compagnie d’arc Yzeure.

Espanol :

El sábado por la tarde estará reservado a los jóvenes, y el domingo reunirá a arqueros de todas las edades, tanto principiantes como experimentados. Organizado por la Compagnie d’arc Yzeure.

