Challenge Colette Besson Parvis du relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 20 juillet 2025 07:00

Charente-Maritime

Challenge Colette Besson Parvis du relais de la Côte de Beauté 136 Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

« Les 10 km de la Côte de Beauté-Challenge Colette-Besson » est une course organisée par l’Entente Royan Saint-Georges Athlétisme. Elle se déroule le long de la plage de Saint Georges en passant par la forêt de Suzac.

Parvis du relais de la Côte de Beauté 136 Boulevard de la Côte de Beauté

Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 04 22

English :

the « 10 km de la Côte de Beauté-Challenge Colette-Besson » is a race organized by Entente Royan Saint-Georges Athlétisme. It takes place along the Saint Georges beach, passing through the Suzac forest.

German :

« Les 10 km de la Côte de Beauté-Challenge Colette-Besson » ist ein Lauf, der von der Entente Royan Saint-Georges Athlétisme organisiert wird. Er findet entlang des Strandes von Saint Georges statt und führt durch den Wald von Suzac.

Italiano :

la « 10 km de la Côte de Beauté-Challenge Colette-Besson » è una gara organizzata dall’Entente Royan Saint-Georges Athlétisme. Si svolge lungo la spiaggia di Saint Georges, passando per la foresta di Suzac.

Espanol :

los « 10 km de la Côte de Beauté-Challenge Colette-Besson » son una carrera organizada por la Entente Royan Saint-Georges Athlétisme. Se desarrolla a lo largo de la playa de Saint Georges, atravesando el bosque de Suzac.

