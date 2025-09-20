Challenge couture « bonnets roses » Wasselonne

Challenge couture « bonnets roses » Wasselonne samedi 20 septembre 2025.

rue du Général de Gaulle Wasselonne Bas-Rhin

Samedi 2025-09-20 14:00:00

2025-10-04

2025-09-20 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-05

Venez passer un moment solidaire avec nous pour confectionner des kits d’accessoires afin d’accompagner les personnes pendant leur traitement de chimiothérapie.

1. Collecte en septembre déposez vos dons à la Mairie de Wasselonne

– Draps de lit plat en coton,

– T-shirts techniques (polyester)

– Plaids doux (1,10m x 1,50m)

2. Atelier de préparation

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 16h à la Mairie de Wasselonne, découpes et préparation de tissus.

3. Week-end Rose, défi couture samedi 4 octobre à partir de 14h, dimanche 5 octobre de 9h à 16h, à l’Espace Municipal St Laurent.

Inscriptions & information Céline BENFORD celine.benford@wasselonne.net .

rue du Général de Gaulle Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 12 celine.benford@wasselonne.net

