Challenge créatif Bibliothèque-ludothèque Dax
Challenge créatif Bibliothèque-ludothèque Dax samedi 20 juin 2026.
Dax
Challenge créatif
Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 16:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Réalisations individuelles et collectives de paysages à la gouache sans pinceaux !
Inscription tout public à partir de 12 ans .
Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 72 89 bibliotheque@dax.fr
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English : Challenge créatif
L’événement Challenge créatif Dax a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Grand Dax
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