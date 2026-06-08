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Challenge créatif Bibliothèque-ludothèque Dax

Challenge créatif Bibliothèque-ludothèque Dax

Challenge créatif Bibliothèque-ludothèque Dax samedi 20 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque-ludothèque

Adresse : 3 rue du Palais

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Dax

Challenge créatif

Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 16:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Réalisations individuelles et collectives de paysages à la gouache sans pinceaux !
Inscription tout public à partir de 12 ans   .

Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 72 89  bibliotheque@dax.fr

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English : Challenge créatif

L’événement Challenge créatif Dax a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Grand Dax

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