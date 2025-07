Challenge culinaire Châtellerault

Challenge culinaire Châtellerault jeudi 30 octobre 2025.

Challenge culinaire

3 rue Clément Krebs Châtellerault Vienne

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-31

2025-10-30 2025-10-31

Connaissez-vous l’histoire de la cuisine et plus largement de l’alimentation ? Entre quizz historique, tests des saveurs et des odeurs à l’aveugle et décryptage de recettes vous confronterez vous connaissances en équipe ou en famille. Le challenge culinaire vous fera découvrir des saveurs d’un autre temps épices, herbes aromatiques, condiments que l’on utilisait autrefois dans la cuisine. Et pour clôturer en beauté, nous nous retrouverons autour d’un goûter dégustation historique.

Tarifs : droits d’entrée + ateliers (adultes ou enfant)

Soit plein tarif adultes 10 € / tarif réduit : 7.50 € / moins de 18 ans : 2.50 €

Limité à 25 participants. A partir de 10 ans.

Sur réservation auprès du musée .

+33 5 49 20 30 99 musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr

