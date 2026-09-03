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AGENDA · Samadet

Challenge culinaire Samadet

dimanche 25 octobre 2026 · Samadet

Challenge culinaire Samadet

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Musée de Samadet
Ville
40320 Samadet
Département
Landes
Tarif
3 3 Tarif de base - plein tarif

Samadet

Challenge culinaire

Musée de Samadet Samadet Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 15:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :
2026-10-25

Embarquez en équipe pour un voyage gourmand à travers les siècles ! L’historienne Sylvie Campech vous propose un parcours sensoriel ludique et instructif, pour petits et grands. Quizz, tests à l’aveugle, décryptage de recettes
Embarquez en équipe pour un voyage gourmand à travers les siècles ! L’historienne Sylvie Campech vous propose un parcours sensoriel ludique et instructif, pour petits et grands. Quizz, tests à l’aveugle, décryptage de recettes : vous découvrirez par le jeu et la collaboration les goûts culinaires d’autrefois. Goûter-dégustation pour clôturer l’après-midi en beauté. Sur réservation. Dès 10 ans.   .

Musée de Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00  musee.samadet@landes.fr

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English : Challenge culinaire

Join the %E9quipe for a culinary journey %E0 through the centuries! Historian Sylvie Campech invites you on a fun and informative sensory journey for young and old alike. Quizzes, blind taste tests, and recipe analysis

L’événement Challenge culinaire Samadet a été mis à jour le 2026-09-03 par Landes Chalosse

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