Challenge culinaire Samadet
dimanche 25 octobre 2026 · Samadet
Informations pratiques
Samadet
Challenge culinaire
Musée de Samadet Samadet Landes
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 15:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Embarquez en équipe pour un voyage gourmand à travers les siècles ! L’historienne Sylvie Campech vous propose un parcours sensoriel ludique et instructif, pour petits et grands. Quizz, tests à l’aveugle, décryptage de recettes
Embarquez en équipe pour un voyage gourmand à travers les siècles ! L’historienne Sylvie Campech vous propose un parcours sensoriel ludique et instructif, pour petits et grands. Quizz, tests à l’aveugle, décryptage de recettes : vous découvrirez par le jeu et la collaboration les goûts culinaires d’autrefois. Goûter-dégustation pour clôturer l’après-midi en beauté. Sur réservation. Dès 10 ans. .
Musée de Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr
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English : Challenge culinaire
Join the %E9quipe for a culinary journey %E0 through the centuries! Historian Sylvie Campech invites you on a fun and informative sensory journey for young and old alike. Quizzes, blind taste tests, and recipe analysis
L’événement Challenge culinaire Samadet a été mis à jour le 2026-09-03 par Landes Chalosse
À voir aussi à Samadet (Landes)
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- Visite libre du musée et de l’exposition « Manger à l’œil », Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table, Samadet 19 septembre 2026
- Journées Européenes du Patrimoine Samadet 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition « Manger à l’œil » par la directrice Alizée Le Pannérer, Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table, Samadet 19 septembre 2026
- Démonstration de fabrication et de décoration de faïence, Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table, Samadet 19 septembre 2026