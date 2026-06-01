Criquetot-sur-Longueville

Challenge cycliste Terroir de Caux La Criquetotaise

Mairie Criquetot-sur-Longueville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 13:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Une désormais classique des étapes du Challenge cyclo Terroir de Caux qui compte désormais 10 courses, la Criquetotaise revient cette année !

Un parcours de à réaliser 6km360

– 9 tours pour les 5 et 6.

– 5 tours pour les minimes

– 10 tours pour les 4.

– 11 tours pour les 3.

– 12 tours pour les 1&2.

– 9 tours pour les cadets

Horaires de départ

– 4eme catégorie à 13h00

– 5 et 6ème catégorie et féminine à 13h02

– minimes à 13h03

– 3ème catégorie à 15h02

– 1-2ème catégorie à 15h

– cadets à 15h03

La remise des dossards aura lieu 1 heure avant le départ.

Buvette et restauration sur place ! .

Mairie Criquetot-sur-Longueville 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 03 21 71

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English : Challenge cycliste Terroir de Caux La Criquetotaise

L’événement Challenge cycliste Terroir de Caux La Criquetotaise Criquetot-sur-Longueville a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux