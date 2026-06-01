Challenge cycliste Terroir de Caux La Criquetotaise Criquetot-sur-Longueville
Challenge cycliste Terroir de Caux La Criquetotaise Criquetot-sur-Longueville dimanche 28 juin 2026.
Criquetot-sur-Longueville
Challenge cycliste Terroir de Caux La Criquetotaise
Mairie Criquetot-sur-Longueville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 13:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Une désormais classique des étapes du Challenge cyclo Terroir de Caux qui compte désormais 10 courses, la Criquetotaise revient cette année !
Un parcours de à réaliser 6km360
– 9 tours pour les 5 et 6.
– 5 tours pour les minimes
– 10 tours pour les 4.
– 11 tours pour les 3.
– 12 tours pour les 1&2.
– 9 tours pour les cadets
Horaires de départ
– 4eme catégorie à 13h00
– 5 et 6ème catégorie et féminine à 13h02
– minimes à 13h03
– 3ème catégorie à 15h02
– 1-2ème catégorie à 15h
– cadets à 15h03
La remise des dossards aura lieu 1 heure avant le départ.
Buvette et restauration sur place ! .
Mairie Criquetot-sur-Longueville 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 03 21 71
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English : Challenge cycliste Terroir de Caux La Criquetotaise
L’événement Challenge cycliste Terroir de Caux La Criquetotaise Criquetot-sur-Longueville a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux