Challenge d’activité Mai à vélo, Melrand, Melrand
Challenge d’activité Mai à vélo, Melrand, Melrand vendredi 1 mai 2026.
Challenge d’activité Mai à vélo 1 – 31 mai Melrand Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00
Le Conseil de Développement Triskell Citoyen et Baud Communauté vous proposent de participer à un challenge d’activité national. Le principe ?
Un défi d’activité à vélo qui consiste à parcourir le plus grand nombre de kilomètres entre le 1 et le 31 mai, via l’application sur smartphone Geovélo. Les participants pourront concourir individuellement, mais nous comptons sur vous, chers habitants, pour représenter le territoire de Baud Communauté. S’il s’agit d’un challenge national, un classement à l’échelle de Baud Communauté sera établi et récompensera celles et ceux qui auront le plus pédalé !
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Un défi d’activité à vélo sur le principe du plus grand nombre de kilomètres parcourus, via l’application sur smartphone Geovélo. Nous comptons sur vous, habitants pour représenter Baud Communauté !
Baud Communauté – 2025
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