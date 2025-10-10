Challenge d’Amikuze Pelote à main nue Saint-Palais
Challenge d’Amikuze Pelote à main nue Saint-Palais vendredi 10 octobre 2025.
Challenge d’Amikuze Pelote à main nue
Trinquet Saint-Jayme Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Dem-finales du challenge de Saint-Palais 18h30 Larralde-Saint-Paul contre Mariluz-Ducassou. 19h30 Ospital-Luro contre Espinal-Guichandut. .
Trinquet Saint-Jayme Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78 usspamikuzepelote@gmail.com
