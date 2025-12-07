Challenge d’automne à Natura l’Arc NEUILLY SUR EURE Longny les Villages
NEUILLY SUR EURE 25 la Rangée Longny les Villages Orne
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Le Challenge d’Automne de Natura L’Arc pour sa première édition est placée sous le signe de la bonne humeur de la précision et le glorieuse maladresse maitrisée.
Ouvert à tous FFTA, FFTL, UFOLEP, chasseurs à l’arc, sarbataine …
Repas sur réservation 15€ .
NEUILLY SUR EURE 25 la Rangée Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 81 10 06 20
L’événement Challenge d’automne à Natura l’Arc Longny les Villages a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Touisme des Hauts du Perche