Challenge de Belote

Prades-Salars Aveyron

Tarif : – – EUR

14

Tarif Groupe

Par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2025-11-21 2025-12-19 2026-01-16 2026-02-13

20h30- Salle des fêtes. Organisé par l’APE Prades Canet de Salars. 14€/équipe.

14 .

Prades-Salars 12290 Aveyron Occitanie

English :

8:30pm Salle des fêtes. Organized by APE Prades Canet de Salars. 14/team.

German :

20:30 Uhr- Festsaal. Organisiert von der EV Prades Canet de Salars. 14?/Mannschaft.

Italiano :

20.30 Salle des fêtes. Organizzato da APE Prades Canet de Salars. 14/squadra.

Espanol :

20.30 h Sala de fiestas. Organizado por APE Prades Canet de Salars. 14/equipo.

L’événement Challenge de Belote Prades-Salars a été mis à jour le 2025-11-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)