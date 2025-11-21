Challenge de Belote Prades-Salars
Challenge de Belote Prades-Salars vendredi 21 novembre 2025.
Challenge de Belote
Prades-Salars Aveyron
Tarif : – – EUR
14
Tarif Groupe
Par équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-21
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2025-11-21 2025-12-19 2026-01-16 2026-02-13
20h30- Salle des fêtes. Organisé par l’APE Prades Canet de Salars. 14€/équipe.
14 .
Prades-Salars 12290 Aveyron Occitanie
English :
8:30pm Salle des fêtes. Organized by APE Prades Canet de Salars. 14/team.
German :
20:30 Uhr- Festsaal. Organisiert von der EV Prades Canet de Salars. 14?/Mannschaft.
Italiano :
20.30 Salle des fêtes. Organizzato da APE Prades Canet de Salars. 14/squadra.
Espanol :
20.30 h Sala de fiestas. Organizado por APE Prades Canet de Salars. 14/equipo.
L’événement Challenge de Belote Prades-Salars a été mis à jour le 2025-11-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)