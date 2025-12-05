Challenge de Belote

Prades-Salars Aveyron

Début : Vendredi 2025-12-27

fin : 2026-01-23

2025-12-27 2026-01-23

20h30 Salle des fêtes. Organisé par le Sport Quilles au Maillet de Prades de Salars. Engagement 14€/équipe. Inscription dès 20h30, début des parties à 21h. La moitié des équipes engagées seront récompensées.

Prades-Salars 12290 Aveyron Occitanie

8:30pm Salle des fêtes. Organized by Sport Quilles au Maillet de Prades de Salars. Entry fee: 14€/team. Registration from 8.30pm, games start at 9pm. Half the teams entered will be rewarded.

L’événement Challenge de Belote Prades-Salars a été mis à jour le 2025-12-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)