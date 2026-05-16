Challenge de Joutes Alain Cellard rue du Chirat Chavanay
Challenge de Joutes Alain Cellard rue du Chirat Chavanay samedi 13 juin 2026.
Chavanay
Challenge de Joutes Alain Cellard
rue du Chirat Bassin de la serve Chavanay Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Challenge de joutes
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rue du Chirat Bassin de la serve Chavanay 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 87 23 09 accueil@mairiechavanay.fr
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English :
Jousting challenge
L’événement Challenge de Joutes Alain Cellard Chavanay a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pilat