Challenge de Joutes Alain Cellard rue du Chirat Chavanay

Chavanay

Challenge de Joutes Alain Cellard

rue du Chirat Bassin de la serve Chavanay Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Challenge de joutes

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rue du Chirat Bassin de la serve Chavanay 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 87 23 09 accueil@mairiechavanay.fr

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English :

Jousting challenge

L’événement Challenge de Joutes Alain Cellard Chavanay a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pilat