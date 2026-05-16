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Challenge de Joutes Alain Cellard rue du Chirat Chavanay

Challenge de Joutes Alain Cellard rue du Chirat Chavanay samedi 13 juin 2026.

Lieu : rue du Chirat

Adresse : Bassin de la serve

Ville : 42410 Chavanay

Département : Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Chavanay

Challenge de Joutes Alain Cellard

rue du Chirat Bassin de la serve Chavanay Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Challenge de joutes
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rue du Chirat Bassin de la serve Chavanay 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 87 23 09  accueil@mairiechavanay.fr

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English :

Jousting challenge

L’événement Challenge de Joutes Alain Cellard Chavanay a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pilat