Informations pratiques

Vannoz

Challenge de la chanson internationale

Le Cheval Blanc Vannoz Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 18:00:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

Le challenge de la chanson internationale s’invite au Cheval Blanc pour sa 14ème édition.

Sélections sur la scène du Cheval Blanc.

Ouvert à tous, mineurs ou majeurs.

4 catégories, récompenses à la clé . .

Le Cheval Blanc Vannoz 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 43 05

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English : Challenge de la chanson internationale

L’événement Challenge de la chanson internationale Vannoz a été mis à jour le 2026-08-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA