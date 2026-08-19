Challenge de la chanson internationale Vannoz
samedi 19 décembre 2026 · Vannoz
Informations pratiques
Vannoz
Challenge de la chanson internationale
Le Cheval Blanc Vannoz Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 18:00:00
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
Le challenge de la chanson internationale s’invite au Cheval Blanc pour sa 14ème édition.
Sélections sur la scène du Cheval Blanc.
Ouvert à tous, mineurs ou majeurs.
4 catégories, récompenses à la clé . .
Le Cheval Blanc Vannoz 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 43 05
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English : Challenge de la chanson internationale
L’événement Challenge de la chanson internationale Vannoz a été mis à jour le 2026-08-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA