Challenge de la mobilité 2025 Médiathèque Orgelet
Challenge de la mobilité 2025 Médiathèque Orgelet mardi 16 septembre 2025.
Challenge de la mobilité 2025
Médiathèque 8B Grande Rue Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-16
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-16
Challenge de la mobilité 2025 du 16 au 20 septembre.
A l’occasion de la participation de Terre d’Émeraude Communauté au challenge, venez découvrir notre sélection d’ouvrages sur les mobilités douces et le développement durable. .
Médiathèque 8B Grande Rue Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 83 05
English : Challenge de la mobilité 2025
German : Challenge de la mobilité 2025
Italiano :
Espanol :
L’événement Challenge de la mobilité 2025 Orgelet a été mis à jour le 2025-09-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE