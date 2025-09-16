Challenge de la mobilité 2025 Médiathèque Orgelet

Challenge de la mobilité 2025 Médiathèque Orgelet mardi 16 septembre 2025.

Challenge de la mobilité 2025

Médiathèque 8B Grande Rue Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-16

Challenge de la mobilité 2025 du 16 au 20 septembre.

A l’occasion de la participation de Terre d’Émeraude Communauté au challenge, venez découvrir notre sélection d’ouvrages sur les mobilités douces et le développement durable. .

Médiathèque 8B Grande Rue Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 83 05

English : Challenge de la mobilité 2025

German : Challenge de la mobilité 2025

Italiano :

Espanol :

L’événement Challenge de la mobilité 2025 Orgelet a été mis à jour le 2025-09-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE